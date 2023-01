Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 40 de persoane au murit dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut de pe un pod in sud-vestul Pakistanului si a explodat, a anuntat duminica un reprezentant al guvernului. „Trupurile neinsufletite sunt de nerecunoscut”, a declarat Hamza Anjum, un responsabil al districtului Lasbela, din…

- Cel puțin 24 de persoane, printre care și haitieni, au murit, sambata, dupa ce autocarul in care se aflau a cazut de pe o faleza dintr-un motiv necunoscut, in regiunea Piura, la nord de capitala peeruana Lima, potrivit poliției, care inițial a anunțat 25 de morți. De asemenea, mai multe persoane au…

- Tata de 84 de ani si fiu de 57 de ani au fost gasiti morti in casa, miercuri seara. Cadavrele au fost transportate la Serviciul Judetean de Medicina Legala Arad, pentru efectuarea autopsiei si stabilirii cauzei decesului, urmand ca, in functie de concluziile medico legale sa fie luate si alte masuri…

- Echipe de interventie actionau duminica in Spania pentru a gasi supravietuitori dupa un spectaculos accident de autocar, care cazuse de pe un pod intr-un rau, chiar in Ajun de Craciun, accident in care cel putin cinci persoane si-au pierdut viata.

- OMV Petrom a primit o amenda penala de 28.000 de lei din partea Judecatoriei Gaesti deoarece un copil a murit dupa ce a cazut intr-o sonda petroliera neimprejmuita corespunzator, relateaza news.ro. De asemenea, compania trebuie sa achite familiei copilului daune de 135.000 de euro. Decizia instantei…

- Un atac comis luni impotriva unui hotel din Kabul frecventat de oameni de afaceri chinezi s-a soldat cu trei morti si mai multi raniti, insa bilantul ramane incert, informeaza AFP. Potrivit talibanilor, trei dintre atacatori au fost ucisi si doi cetateni straini au fost raniti, in timp ce un spital…

- Cel puțin 34 de persoane și-au pierdut viața in tragedia care a avut loc in Anzii Cordilieri. Mai multe mașini și un autobuz au fost pur și simplu ingropate de caderea masiva de pamant declanșata de ploilor abundente din ultima perioada, relateaza AFP. Printre victime sunt și trei copii.