Stiri pe aceeasi tema

- Iael Leibușor este tanara de origine romana care a fost printre primii soldați israelieni uciși in atacul desfașurat de Hamas impotriva Israelului. Ea avea 20 de ani și provenea dintr-o familie plecata in anii `60 din Piatra Neamț, potrivit Antena 3 CNN.In sambata fatidica, romanca se afla intr-un…

- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a cerut joi francezilor sa ramana „uniti” in momentul unui razboi sangeros inceput sambata intre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas, care a facut 13 morti francezi, potrivit unui nou bilant, informeaza France Presse. „Sa nu adaugam prin iluzie sau…

- Razboi Israel – Hamas. Teroarea continua. Armata israeliana a lovit peste 200 de tinte in Gaza in cursul noptii si sustine ca a securizat granita in sud. Bilantul victimelor se apropie de 1700 de morti, 900 doar din Israel si aproape 800 in Gaza, cu mii de raniti de ambele tabere. Armata israeliana…

- In chibuț (comunitatea creata in urma unei asocieri de tip cooperatist agricol), bebelușii familiilor care muncesc campul sunt de obicei adapostiți impreuna intr-o singura creșa. Un purtator de cuvant al armatei israeliene a confirmat atrocitațile comise de teroriști, precizand ca bilanțul nu este…

- Casa Alba este "in masura sa confirme la ora actuala moartea a noua cetateni americani" in atacul Hamas impotriva Israelului, a comunicat luni o purtatoare de cuvant a Consiliului de Securitate Nationala al SUA (National Security Council - NSC), potrivit AFP.

- Cetațeni ai mai multor țari, intre care SUA, Franța, Germania, se numara printre cei uciși, rapiți și disparuți dupa atacul surpriza pe mai multe fronturi al teroriștilor Hamas asupra Israelului, sambata.

- Ofensiva, lansata sambata de mișcarea islamista palestiniana Hamas asupra Israelului, a dus deja la bilanț tragic al victimelor, care continua sa creasca. Peste 700 de oameni au fost uciși, conform unui anunț oficial facut de armata israeliana, publicat luni dimineața.