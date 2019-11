Stiri pe aceeasi tema

- "Economia României, în ultimii trei de ani, a fost condusa dupa doua bugete. Un buget a fost cel prezentat în Parlament, a existat un al doilea buget, cu informatii reale, folosit pentru finantarea baronilor locali. Exact metoda folosta de Al Capone, care avea un registru pentru…

- * Economia Romaniei, in ultimii trei ani, a fost condusa dupa doua bugete, unul prezentat in Parlament si altul pentru finantarea baronilor locali, exact metoda folosita de Al Capone, care avea un registru pentru Fisc si unul pentru el, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Finantelor,…

- Deficitul bugetar la 10 luni este 2,84% din Produsul Internt brut, nivel care depaseste estimarea pentru intregul an, iar daca nu facem nimic in urmatoarea luna si jumatate deficitul bugetar va depasi 4%, a declarat joi ministrul Finantelor, Florin Citu. AGERPRES ‘Deficitul la 9 luni trebuia sa fie…

- Ministrul propus al Finantelor, Florin Citu, a primit, marți, aviz negativ in comisiile reunite de buget-finante din Parlament, cu 19 voturi negative si 19 voturi pozitive, fara abțineri, dupa o ședința presarata de momente neplacute, de ironii, abordari nepotrivite sau acuzații de tot felul.„A…

- Au fost ore de foc in Parlament. Jumatate dintre ministrii propuși sa faca parte din cabinetul Orban au fost audiati in comisii. Premierul desemnat a stat, de altfel, alaturi de ei. Singurul care a primit aviz negativ a fost Florin Citu, propus ministru al Finanțelor.

- Valoarea sistemului de pensii private a depasit 57 de miliarde de lei Foto: Arhiva. Valoarea activelor totale aflate în administrare, la nivelul întregului sistem de pensii private, a ajuns în primul semestru al anului 2019, la aproape 57 si jumatate de miliarde de lei, în…

- "Am sa-i ridic colegului meu (ministrului Muncii -n.r.) o provocare foarte, foarte mare. Este o provocare pe care o sa o ridic aici. Cand se termina recalcularea pensiilor? In 2021. Haideti sa facem asa, fiecare dintre dumneavoastra asteptati o recalculare, pensionarii, in general, asteapta o recalculare.…

- „Eu am spus niște lucruri de bun simț, care, in prezent, ca un lait motiv, apar in discursurile primului-ministru, Viorica Dancila, ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, alți demnitari PSD și chiar in randurile opoziției, fie ca vorbim de Rareș Bogdan, Ludovic Orban sau, mai recent, Florin Cițu.…