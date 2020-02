Sa ne punem in postura unui copil. Pentru el, mai mult decat pentru un adult, lumea este un amalgam de mistere care asteapta sa fie deslusite. Facand primii pasi in viata, trebuie sa inteleaga incetul cu incetul regulile scrise si nescrise ale mediului in care traieste si sa isi croiasca propriul drum. Drumul este unul ghidat, parintele trebuind sa ii fie alaturi la fiecare noua incercare de a intelege si de a se intelege.