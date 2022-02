Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din India a condamnat la moarte 38 de oameni pentru o serie de atentate cu bomba din 2008, soldate cu peste 50 de morți și 200 de raniți in orașul Ahmedabad din statul Gujarat, informeaza The Guardian.

- Situație incredibila la un Mega Image cunoscut și frecventat de sute de mii de clienți! Comisarii ANPC au descoperit muște moarte și gandaci de bucatarie intr-un magazin extrem de placut de unii romani. De asemenea, specialiștii au vazut in interiorul supermarket-ului și vitrine și instalații ruginite…

- O instanta din Egipt a condamnat la moarte zece membri ai organizatiei ilegale Fratia Musulmana care intentionau sa atace obiective din cadrul politiei, transmite duminica agentia de presa de stat MENA.

- Taranii din comuna vranceana Rastoaca au intrat in cladirea Sfatului Popular, similara primariei de astazi, au luat cererile, le-au scos in drum si le-au dat foc, iar mai multi reprezentanti ai autoritatilor au fost batuti.

- Articolul Accident pe E85. Patru oameni au fost la un pas de moarte, din cauza unui caine aparut pe șosea se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Traficul este dirijat pe DN2 E85, in afara localitații buzoiene Zarnești, din cauza unui accident rutier soldat cu ranirea a patru persoane. O mașina s-a…

- Papa Francisc s-a folosit de mesajul sau de Boboteaza pentru a critica indiferența societații in care traim, indemnand populația „sa aiba o credinta curajoasa si sa nu se multumeasca traind in confort”.

- Japonia a executat marti trei condamnati la moarte, potrivit presei locale, citand mai multe surse, inclusiv Ministerul Justitiei, noteaza AFP preluat de agerpres. Aceste executii ar fi primele in tara din decembrie 2019 si de la venirea la putere a premierului Fumio Kishida la inceputul lunii octombrie.Ministerul…

- Un fost jucator de fotbal american care a impușcat mortal șase persoane dupa care s-a sinucis, in Carolina de Sud, anul acesta, suferea de Encefalopatie cronica traumatica (CTE) in stadiul 2, „neobișnuit de severa”, o boala a creierului legata de lovituri primite in cap, a spus un neuropatolog de la…