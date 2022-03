Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit 37 de migranti din India, Pakistan si Bangladesh ascunsi intr-un TIR verificat la iesirea din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, majoritatea strainilor fiind solicitanti de azil in Romania. Soferul este roman si transporta, conform…

- „In data de 07.02.2022, in jurul orei 12.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Varșand, politistii de frontiera au efectuat controlul asupra unui ansamblu rutier format din cap tractor și semiremorca, ambele inmatriculate in Romania, condus de un cetațean roman. Șoferul transporta, conform documentelor…

- Politistii de frontiera din Nadlac au depistat opt cetateni din Pakistan si Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare. In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, judetul Arad, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Varsand au depistat opt cetateni din Afganistan care incercau sa treaca ilegal frontiera de stat, ascunsi intr un TIR condus de un sofer bulgar.Azi dimineata, in jurul orei 05.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Varsand, judetul…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II, din judetul Arad, au prins 27 de cetateni straini, din Egipt si Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un TIR, care transporta diverse bunuri in Spania. “In aceasta dimineata, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…

- Cei 20 de migranți au fost descoperiți ascunși printre paleți cu aluminiu, bobine sau mobila, marfa care era transportata, conform documentelor, de cele trei TIR-uri. La punctul de Trecere a Frontierei Varșand, judetul Arad, s-au prezentat pe sensul de iesire din tara, un cetațean bulgar, respectiv…

- Politistii de frontiera de la Nadlac, judetul Arad, au depistat noua migranti din India, Siria si Irak, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera, ascunsi intr-un compartiment special al unui microbuz de marfa, care se deplasa in Ungaria. Soferul era cetatean roman.…

- Opt cetațeni afgani, ascunși intr-un TIR, au fost prinși la Nadlac de polițiștii de frontiera in timp ce incercau sa iasa ilegal din țara. Potrivit Poliției de frontiera, la Punctul de Trecere Nadlac II, judetul Arad, s-a prezentat pe sensul de iesire din tara un cetatean turc, aflat la volanul unui…