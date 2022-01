Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA Targu Mures si politistii fac, miercuri, perchezitii la 37 de adrese, intre care cinci birouri de institutii publice din Miercurea Ciuc si Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, intr-un dosar de coruptie in care functionari publici sunt suspectati ca luau mita pentru returnarea unor permise…

- Peste 50 de perchezitii au loc, marti, in Suceava si Constanta, inclusiv la doua institutii publice, intr-un dosar vizand fapte de coruptie comise de catre functionari publici, in contextul campaniei de vaccinare anti-COVID. ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial…

- Mai multe percheziții au loc, marți dimineața, in judetele Bihor si Satu Mare, inclusiv la o institutie publica, intr-un dosar vizand infractiuni de coruptie si fals, comise de catre functionari publici in cursul anului 2021, in contextul campaniei de vaccinare anti-Covid, se arata in comunicatul transmis…