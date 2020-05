Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 365 de rachete antigrindina au fost lansate in ultimele sapte zile din punctele de lansare ale Unitatilor de combatere a caderilor de grindina Prahova, Oltenia si Timis, pentru protejarea culturilor agricole si a comunitatilor locale din zonele de interventie, a anuntat, vineri, Ministerul…

- In Romania, interventiile active in atmosfera pentru combaterea caderilor de grindina au inceput in anul 2000 si sunt gestionate prin intermediul Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, institutie publica aflata in subordinea Ministerului Agriculturii…

- Unitatile de combatere a caderilor de grindina din cadrul Sistemului national antigrindina si de crestere a precipitatiilor (SNACP) au lansat in acest sezon, in intervalul 15 aprilie-21 mai, un numar de 431 rachete antigrindina din Unitatile de Combatere a Caderilor de Grindina Prahova, Oltenia, Moldova…

- Unitatea pilot de combatere a caderilor de grindina din Prahova a lansat vineri, 30 aprilie, primele rachete antigrindina din acest an, ca urmare a instabilitații atmosferice accentuate și a starii de alerta de fenomene meteorologice periculoase, avertizare transmisa de ANM. 26 de rachete au fost lansate…

- Rachete antigrindina au fost lansatepentru prima data in acest an, in urma furtunilor șiinstabilitații atmosferice din ultimele doua zile. 29 de racheteau fost trase din punctele fixe din zona Olteniei și a Munteniei iaroperațiunea a avut succes, intrucat culturile agricole au fostprotejate, informeaza…

- Inca doua județe din Romania ii obliga pe localnici sa iși acopere nasul și gura cand ies din casa. Astfel, ieșenii vor trebui sa iși acopere gura și nasul cand sunt in mijloacele de transport in comun sau in magazine, farmacii sau in instituții publice. In Maramureș, masura va fi aplicata in tot ceea…

- Pana astazi, 31 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 220 au fost declarate vindecate și externate (81 la București, 55 la Timiș, 20 la Iași, 16 la Caraș-Severin, 11 la Constanța,…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pune la dispozitia micilor producatori, incepand de luni, platforma online www.rndr.ro/legume – unde acestia vor putea completa cantitatile de legume disponibile, in vederea facilitarii unui dialog cu marile lanturi de retail, a anuntat MADR. Masura are…