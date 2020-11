36 de de inculpați, judecați pentru înscenarea unor accidente rutiere Procurorii craioveni au dispus trimiterea in judecata a unui numar de 36 de persoane acuzate de comiterea inșelaciune in dauna unor societați de asigurari. Printre infracțiunile reținute de anchetatori se mai numara constituirea unui grup infracțional, falsul in inscrisuri și in declarații, dar și uzul de fals. Alți doi inculpați sunt acuzați ca ar fi incercat sa șantajeze o experta ca sa modifice raportul de expertiza. Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova, infracțiunile ar fi fost comise de inculpați in perioada 2010-2014. Gruparea infracționala ar fi fost constituita… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

