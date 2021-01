3.58 este incidența SARS-COV-2, astăzi, în municipiul Brașov! Direcția de Sanatate Publica Brașov a anunțat rata de infectare cu noul coronavirus din localitațile județului. Incidența cumulata in ultimele 14 zile este 2,48 in județul Brașov, in scadere in ultimele 24 de ore, de la 2,61 la mia de locuitori. Scadere semnificativa avem și in municipiul Brașov. De la 3,80 ieri, la 3,58 astazi, Situația pe localitați: Daca apreciezi acest articol, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like! The post 3.58 este incidența SARS-COV-2, astazi, in municipiul Brașov! appeared first on NewsBV . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

