34 de medici si farmacisti, trimiși in judecata in urma cu 10 ani pentru inselaciune, uz de fals, dare de mita si spalarea banilor, au fost achitati definitiv dupa ce judecatorii au constatat ca faptele s-au prescris. Procesul pe fond, la Tribunalul București, a durat 8 ani. Procurorii bucureșteni au destructurat, in 2012, o ampla […]