3333. Află ce înseamnă când vezi aceste cifre Ingerii și spiritele ne contacteaza prin diverse metode, ca de exemplu repetarea unui anumit cintec cu mesajul ce trebuie auzit, sau citirea unui anume pasaj dintr-o carte, ziar sau repetarea unor anumite cifre. Un exemplu in acest sens este 3333 sau orice alta combinație in care se repeta cifra 3 (3:33, 33.3, 33.33). Care este semnificatia cifrei 3? In numerologie , cifra 3 poarta denumirea de “numarul copilului”. El contine calitati creative, expressive si jucause. Numarul 3 trimite un mesaj clar: esti incurajat sa fii prezent in viata ta folosindu-ti abilitatile de copil: joaca-te, forteaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

