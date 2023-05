3.200 de microbuzele școlare blocate în PNRR de diletantismul a doi miniștrii ai Educației Programul național „Microbuze electrice pentru elevi” care urmeaza fie implementat de catre Ministerul Educației s-a blocat din cauza unor prevederi aberante și imposibil de realizat introduse in PNRR de doi miniștrii ai Educației, Sorin Cimpeanu și Ligia Deca. Pe hartie totul e perfect, dar in realitate… Prin Programul național „Microbuze electrice pentru elevi”, finanțat cu 200.000.000 de euro, prin PNRR, un numar de 3.200 microbuze electrice ar trebui sa ajunga la școlile din țara noastra. Pe 16 februarie 2023, ministrul Ligia Deca anunța cu mare tam-tam ca ”Ministerul Educației, in calitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

