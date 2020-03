Stiri pe aceeasi tema

- Primul proiect de Hotarare intrat in dezbaterea Consiliului Local pe acest an a fost cel propus de primarul Mircia Gutau de acordare a titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Ramnicu Valcea veteranului de razboi col. (r) Emil Veteleanu, motivat de ”eroismul dovedit in luptele din cel de-Al Doilea…

- Primarul Mircia Gutau s-a intalnit, astazi, cu locatarii blocurilor de garsoniere G300, 225 si 50 din bd. Nicolae Balcescu (vizavi de fostul Liceu ”Oltchim”), afectati de recenta hotarare a instantelor de judecata care a dat castig de cauza SC Socom SA pentru terenul din incinta acestor trei imobile.…

- Luni dimineata, 20 ianuarie 2020, conform promisiunii de la finele saptamanii trecute, primarul Mircia Gutau s-a intalnit cu locatarii blocurilor de garsoniere G300, 225 si 50 din bd. Nicolae Balcescu (vizavi de fostul Liceu ”Oltchim”), afectati de recenta hotarare a instantelor de judecata care a dat…

- Vineri dimineata, 17 ianuarie 2020, cativa zeci de locatari ai blocurilor de garsoniere G300, 225 si 50 din bd. Nicolae Balcescu (vizavi de fostul Liceu Chimic) s-au prezentat la Primaria municipiului nemultumiti de noul amplasament al containerelor de colectare a deseurilor. Masura mutarii punctului…

- CHIȘINAU, 31 decembrie - Sputnik. 14 de cupluri au sarbatorit la Comrat nunta de aur, in cadrul unei ceremonii oficiale. Astfel de evenimente se desfașoara in capitala Gagauziei pentru al treilea an consecutiv. Primaria municipiului Comrat le-a decernat celor 14 cupluri diplome, cadouri și…

- „Am avut placerea de a participa la premierea a 51 de cupluri care au aniversat «Nunta de aur». În numele comunitații noastre, am transmis un mesaj de mulțumire și apreciere, pentru exemplul pe care ni-l ofera și contribuția lor în toți acești ani la dezvoltarea orașului…

- • Ultima festivitate “Nunta de aur” in acest an! Celebrarea cuplurilor care aniverseaza 50 de ani de casnicie va continua și in anii urmatori! Primarul Mircia Gutau si viceprimarul Carmen Preda au fost joi, 5 decembrie 2019, gazdele ultimei festivitati ”Nunta de Aur” din acest an, ocazie cu care 21…