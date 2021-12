Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Țiriac e unica fiica a lui Ion Țiriac. In prag de Craciun, omul de afaceri in varsta de 82 de ani i-a facut fetei lui un cadou cu totul și cu totul special, unul in valoare de 350.000 de euro, transmite digisport.ro. Ioana Țiriac, care e stabilita in America, a aflat care e cadoul ei de Craciun.…

- Brandul romanesc de moda Musette a cumparat o fabrica in Otopeni, in București, unde va produce doar incalțaminte pentru copii și barbați, a declarat Cristina Batlan, fondator Musette, intr-un interviu acordat Wall-Street.ro. Compania mai deține inca...

- Controale ISU ALBA la magazinele Kaufland din județ dupa decizia de a monta garduri metalice, pentru separarea fluxului persoanelor vaccinate de cele nevaccinate Controale ISU ALBA la magazinele Kaufland din județ dupa decizia de a monta garduri metalice, pentru separarea fluxului persoanelor vaccinate…

- Accidentul s-a produs in noaptea de duminica spre luni, pe DN 11A, in afara localitatii Adjud, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Un barbat de 45 de ani a murit si doua femei de 19 si 45 ani au fost ranite in accident.Victimele au fost preluate si transportate la spital pentru…

- Fostul antrenor al Politehnicii Moldrom Iasi va incerca sa califice Romania la EuroBasket 2025 Sarbul Dragan Petricevic, fost antrenor al reprezentativei feminine a tarii noastre, este noul selectioner al nationalei masculine de baschet a Romaniei. Petricevic il inlocuieste pe Tudor Costescu, dupa…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița acționeaza permanent pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru informarea cetațenilor cu privire la noile prevederi legislative și masuri adoptate in acest context.Activitațile sunt realizate…

- E nevoie de o mana de fier și de masuri concrete pentru a domoli valul patru al pandemiei de COVID-19, spune, intr-un interviu pentru Libertatea, profesorul universitar Dan-Ioan Manastireanu, specialist in medicina de dezastru și fost medic militar. „Suntem la un pas de scenariul in care era Italia…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița vor fi la datorie, fiind pregatiți sa intervina ori de cate ori situația o va impune.Forțele de ordine vor acționa pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica, descurajarea savarșirii unor fapte antisociale, precum…