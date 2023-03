Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul lunii februarie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Argeș erau inregistrați 8.289 șomeri (din care 3.892 femei), rata șomajului fiind de 3,65%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,63%, in aceasta luna acest indicator a inregistrat…

- N. D. Deși s-a spus mereu ca invatarea unei meserii e o sansa in plus pentru gasirea unui loc de munca, iar pe de alta parte ca si angajatorii sunt interesati sa angajeze diverse categorii de… meseriasi (ca sa nu mai spunem ca unii chiar ii aduc de peste mari si tari ), realitatea – inclusiv la nivelul…

- La sfarșitul lunii decembrie 2022, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița erau inregistrați 5004 șomeri (din care 2618 femei), rata șomajului fiind de 3,04 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 2,83 %, in aceasta luna acest indicator a crescut…

- La sfarșitul lunii decembrie 2022, rata somajului inregistrat la nivelul judetului Salaj a fost de 5,16 la suta mai mica cu 0.05pp decat cea din luna anterioara si cu 0,98pp mai mare decat rata inregistrata in luna decembrie a anului 2021. Numarul total de someri la finele lunii decembrie 2022 a fost…

- Numarul total de someri la finele lunii decembrie 2022 a fost de 239.064 de persoane, mai mare cu 552 de persoane fata de cel inregistrat la finele lunii anterioare. Din totalul somerilor inregistrati, 45.531 au fost someri indemnizati si 193.533 neindemnizati. Numarul somerilor indemnizati a crescut…

- La sfarsitul lunii decembrie, rata somajului inregistrat la nivelul AJOFM Valcea a fost de 3,42 % .Numarul total de someri la finele lunii decembrie 2022 a fost de 4757 șomeri din care 2357 femei.Din totalul somerilor inregistrati in evidențele AJOFM Valcea, 1492 sunt beneficiari de indemnizatie de…

- N.Dumitrescu * Peste 5.000 de persoane și-au gasit un loc de munca Conform datelor Agenției Județene de Ocupare a Forței de Munca Prahova, rata șomajului inregistrata in luna noiembrie 2022 a fost de 2,25%. Asta inseamna ca rata șomajului ramane, in județul nostru, la final de an, sub cea inregistrata…

- La sfarșitul lunii noiembrie 2022, rata somajului inregistrat la nivelul judetului Salaj a fost de 5,21 la suta mai mare cu 0.13pp decat cea din luna anterioara si cu 0,88pp decat rata inregistrata in luna noiembrie a anului 2021. Numarul total de someri la finele lunii noiembrie 2022 a fost de 4669…