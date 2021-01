Stiri pe aceeasi tema

- Nuntasii erau in majoritate covarsitoare din localitatile Toflea si Brahasesti (judetul Galati). Potrivit unor informatii neoficiale, petrecerea a fost organizata de un cunoscut lider al comunitatii rome din judet. O nunta cu peste 140 de invitati a fost oprita, vineri seara, la Tecuci, de Politie si…

- Politisti din cadrul Sectiei 4 au fost sesizati cu privire la disparitia lui PAVEL COSTEL, de 50 de ani, din municipiul Constanta.La data de 6 ianuarie a.c., acesta ar fi trebuit sa revina in tara dupa o plecare in strainatate, insa nu s a intors la domiciliu pana in prezent.Semnalemente: Inaltime 1,70…

- Polițiștii din Brașov au descoperit ca intr-o piața se vindeau haine second-hand incalcandu-se astfel regulile stabilite de autoritați privind limitarea infectarii cu virusul SARS-CoV- 2. Administratorul pieței a fost amendat, iar activitatea a fost oprita, informeaza Mediafax. Potrivit polițiștilor…

- Cantareata britanica regreta acum faptul ca a incalcat regulile de izolare impuse in Marea Britanie pentru a da o petrecere de ziua ei de nastere, a informat The Guardian. Rita Ora a implinit 30 de ani si a participat, sambata, 28 noiembrie, la o petrecere intr-un restaurant din vestul Londrei.Rita…

- Un barbat a fost arestat de politie dupa ce automobilul pe care il conducea a lovit, miercuri seara, o sectie de politie din nordul Londrei, informeaza Reuters si DPA, potrivit AGERPRES.Politia metropolitana londoneza a mentionat ca incidentul a avut loc cu putin timp inainte de ora locala…

- Poliția britanica a anunțat ca a arestat joi seara 104 londonezi pentru incalcarea masurilor de izolare impuse din cauza pandemiei de coronavirus, adaugand ca se aștepta la mai multe arestari, in condițiile in care raziile poliției au continuat toata noaptea. A fost prima zi de lockdown in Anglia, noteaza…

- Mai mult decat atat, in fotografia facuta publica, cei doi manelisti care s-au fotografiat impreuna cu fortele de ordine apar fara a purta masca. "La data de 31 octombrie 2020, in jurul orei 21:10, Sectia 23 Politie a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la faptul ca la un restaurant din…