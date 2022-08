Primaria va aloca aproape 300.000 lei pentru mai multe evenimente care vor avea loc in urmatoarele doua luni. Manifestarile sunt organizate de asociatii, institutii de cultura si cult, universitati si entitati private. In primul rand, este vorba despre un eveniment care va avea loc pe 10 septembrie si pe care multi ieseni il asteapta an de an: deschiderea stagiunii Operei cu evenimentul „Magia Serii in Sunet si Lumina". Manifestarea va avea loc pe esplanada din fata Palatului Culturii, iar Primaria va oferi un sprijin financiar in suma de 50.000 lei. „Evenimentul, care va cuprinde o selectie…