Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției orașului Targu-Neamț au pus in executare 2 mandate de percheziție domiciliara, in județul Ilfov, la locuințele unor persoane banuite de inșelaciune și șantaj. Din cercetari a reieșit ca, in cursul lunii august 2022, un adolescent, de 16 ani, avand…

- Drone Shahed-136 de fabricație iraniana au fost folosite vineri pentru prima data in atacuri ale armatei ruse impotriva orașului Zaporojie, centrul administrativ al regiunii cu același nume anexate recent de Moscova.

- Un monument istoric unic in Romania aflat in municipiul Targu Jiu va fi mutat de la marginea orașului in zona centrala, langa parcul in care se afla operele marelui sculptor Constantin Brancuși.

- Primul Forum Economic al Capitalei va fi organizat in perioada 30 septembrie - 1 octombrie. La eveniment vor participa speakeri și invitați din diferite țari, care se vor intruni la Palatul Republicii pentru a discuta potențialul investițional și de dezvoltare al orașului.

- Festivitațile de la inceputul acestui nou an școlar nu au blocat orașul, așa cum toata lumea s-ar fi așteptat. Ba din contra, nu a fost trafic aglomerat. Școlile și-au redeschis porțile pentru elevi, iar in ciuda așteptarilor, nu a fost un trafic infernat pe strada Zimbrului, unde se afla cele mai…

- Orice spațiu dintr-o cladire poate fi amenajat in diferite tonuri atunci cand ai la dispoziție un designer de interior. Totul difera și devine mai personal atunci cand cladirea respectiva este chiar casa ta. Designerii de interior au concepții diferite și se pot plia oricand pe personalitatea clientului,…