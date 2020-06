30 iunie, acum 30 de ani Acum fix 30 de ani disparea o lume. Sau chiar mai multe. 30 iunie 1990 era data limita in care sistemul monetar diferea in cele doua Germanii. De pe 1 iulie ramanea pe piața doar marca Bonnului, pentru ca, din octombrie, Germania sa redevina una singura, „uber alles”. 30 iunie ’90 era și ultima zi […] Articolul 30 iunie, acum 30 de ani apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima datade la intrarea in vigoare a RGPD (Regulamentul general privind protecția datelor personale, numele și prenumele candidaților la examenele naționale vor fi publicate in format anonimizat. In conformitate cu prevederile art.5 și ale art.6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția…

- Din 15 iunie, compania CFR Calatori anunța a treia etapa de repunere in circulație a unor trenuri. Și asta dupa ce, de luna trecuta, de cand au fost relaxate masurile privind libera circulație, fusesera repuse in grafic alte cateva zeci de garnituri in toata țara. Astfel, pe regiunea Moldovei, in zilele…

- Luminile s-au aprins pe brațul vestic al șoselei de centura și nu mai e mult pana cand acest tronson va fi dat in circulație. “Vremea neprielnica de la sfarșitul anului trecut, precum și pandemia care a prins nepregatit guvernul PNL au mai scazut din viteza șantierului, insa cel mai puternic și mai…

- Zonele metropolitane in interiorul carora cetatenii pot circula fara declaratie pe propria raspundere sunt teritoriul administrativ al Bucurestiului si al judetului Ilfov, respectiv teritoriul administrativ al municipiilor si o zona de 30 de kilometri in jurul acestor municipii, dar nu mai mult de limita…

- Printr-un ordin al ministrului Educației, s-a modificat și completat calendarul, dar și metodologia, privind inscrierea copiilor in invațamantul primar (clasele pregatitoare) pentru anul școlar 2020-2021. Aceasta trebuia sa se desfașoare in lunile martie-aprilie, dar, din cauza pandemiei, a fost amanata.…

- In conformitate cu adresa DSP Bacau din 30 aprilie 2020, Spitalul Județean de Urgența Bacau (SJU) sisteaza internarile la secția Neurologie pentru o perioada de 14 zile. Sistarea internarilor incepe cu ziua de azi, respectiv joi, 30 aprilie 2020. “SJU Bacau ramane consecvent transparenței in comunicarea…

- Tradiționala manifestare „Luna plantarii arborilor” s-a incheiat, dar in acest an a avut un program aparte, impus de condițiile generate de pandemia de Covid-19 prin care trecem. Din perimetrele alese pentru plantari de puieți și din salile unor instituții au lipsit voluntarii, elevii și studenții care…

- COVID-19 a dat peste cap inclusiv cluburile sportive. Dar nu le-a infrant. Fiecare grupare iși face propria strategie intre dificultațile perioadei de izolare și vremurile bune in care pandemia va deveni doar o amintire. O amintire plina de invațaminte, pe care directorul SCM Bacau, Ion Șarban, le trage…