- Sambata, gugeștenii vor avea primul joc de pregatire, cu Sporting Liești, la Galați, pe teren sintetic Sunt in curs de realizare mai multe transferuri Liderul Superligii Vrancei, Victoria Gugești, iși dorește sa continue neinvinsa ediția de campionat 2022-2023 și sa participe la barajul pentru promovarea…

- Ninsorile și viscolul au blocat și sambata-noapte drumuri din jumatatea estica a țarii și au ținut mii de oameni ostatici in noapte și frig. Potrivit unui ultim bilanț, 11 drumuri naționale sunt impracticabile in acest moment. La aceasta ora, 9 drumuri nationale din judetele Buzau, Vrancea, Galati si…

- In urma cu 105 ani, in 13 ianuarie 1917, langa Iasi, avea loc cel mai mare accident feroviar din istoria Europei si al treilea cel mai grav din intreaga lume. Un tren militar arhiplin cu oameni ramane fara frane pe calea ferata Barlad – Iasi, intra in gara Ciurea cu viteza si deraiaza„Catastrofa de…

- Liderul instructorilor auto din Botoșani, Ilie Aparaschivei, a reacționat in urma sondajului de pe grupul Radar Botoșani Official cu privire la interzicerea mașinilor școala in anumite intervale orare.

- Masinile electrice au reprezentat aproape 80% - un nou record mondial - din noile inmatriculari de autoturisme noi de pasageri in Norvegia in 2022, informeaza luni AFP. Anul trecut s-au vindut 138.265 de masini electrice noi, adica 79,3% din totalul vinzarilor de vehicule private, potrivit unui comunicat…

- Timpul de așteptate pentru TIR-uri, pe sensul de ieșire din țara, in vamile Siret și Isaccea este de 900 de minute, potrivit Poliției de Frontiera. Mașinile care transporta diferite marfuri au timp de așteptare de 870 de minnute pentru a ieși pe la Galați

- Ziua cea mare a sosit. Camionul si masinile pline pana la refuz cu cadouri achizitionate in cadrul campaniei de Craciun a Ziarului de Iasi, destinata in acest an copiilor de la Scoala Pietris (comuna Dolhesti), a pornit dis de dimineata, la rasaritul soarelui, spre cei circa 100 de copii care il asteapta…

- 18 kilometri din drumul DJ 242A Galați vor intra in reabilitare. Valoarea investitiei de modernizare a infrastructurii rutiere se ridica la peste 44 milioane lei. Lucrarile vor avea loc pe traseul Radesti – Cruceanu – Beresti – Beresti-Meria – Ganesti, in prezent fiind efectuate lucrari pe portiunea…