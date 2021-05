30 de localități se pregătesc de alegeri anticipate. Motivele pentru care au rămas fără primari sunt variate Alegatorii din 30 de localitați se pregatesc de alegeri locale anticipate dupa ce au ramas fara edili pentru ca au fost aleși in parlament, au murit ori au fost condamnați. Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a propus Ministerului Afacerilor Interne organizarea, in data de 20 iunie 2021, a alegerilor locale parțiale pentru primari in 30 de circumscripții electorale in care funcția de primar este vacanta. Conform propunerii transmise de AEP, perioada electorala va incepe in data de 16 mai 2021. Totodata, candidaturile pentru funcția de primar vor putea fi depuse in perioada 21 – 31 mai 2021,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

