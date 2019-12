Stiri pe aceeasi tema

- ADIENT TRIM Ploiești a indeplinit dorințele de Craciun ale celor 22 de elevi ai clasei de invațamant dual din cadrul Liceului Tehnologic “Anghel Saligny”. Scrisorile emoționante ale copiilor au fost colectate de catre profesori și preluate de catre angajați, care au devenit ulterior ajutoare ale Moșului. …

- Obiectivul Guvernului este sa deblocheze, sa accelereze si sa porneasca rapid toate proiectele de infrastructura de care nevoie Romania, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban."Obiectivul nostru este sa deblocam, sa acceleram, sa pornim rapid toate proiectele de infrastructura de care are…

- Echipa masculina de baschet SCM „U” Craiova va disputa maine, de la ora 19.00, in Sala Polivalenta, derbiul etapei a 6-a din Liga Nationala de Baschet Masculin, impotriva formatiei CS Universitatea Cluj. In acest moment, cele doua echipe sunt despartite de doua puncte in clasament, iar o victorie a…

- Productie de autoturisme, in crestere. Dacia a fabricat, in octombrie, peste 53.000 de masini! In luna octombrie 2019, au fost produse in Romania un numar de 53.119 autoturisme. Dintre acestea 38.268 au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 14.851 unitati au fost produse de uzina FORD de la Craiova,…

- ADIENT TRIM Pitesti a obtinut locul I pentru excelenta in afaceri, la categoria intreprinderi foarte mari, in cadrul celui mai important eveniment local de business – Topul Firmelor din Arges, Editia XXIV. Este al treilea an consecutiv in care compania ADIENT este desemnata lider al clasamentului si…

- Klaus Iohannis s-a dezlantuit la adresa PSD intr-un discurs electoral cu aproape o saptamana inainte de primul tur al alegerilor prezidentiale. "Acesti pesedisti arata o disperare urata. Li-i frica PSD-iștilor. Se agața cu disperare de fiecare zi, cat mai raman la putere. O disperare urata.…

- Constructorul auto american Ford lanseaza marti, la Craiova, productia noului Puma, primul vehicul hibrid construit in Romania, o investitie de 200 de milioane de euro. „Ford marcheaza astazi inceputul productiei de serie a noului Ford Puma la uzina de ultima generatie din Craiova, pentru a raspunde…

- Ford Puma a fost dezvaluit la sfarsitul lunii iunie a acestui an si se alatura gamei extinse de SUV-uri si de crossovere Ford din Europa, inclusiv Fiesta Active, Focus Active, EcoSport, Kuga, Edge si noul Explorer Plug-In Hybrid, potrivit unui anunt al companiei. Ford Puma este oferit cu o tehnologia…