- „La data de 17 iunie 2021, in jurul orei 13.40, polițiștii din Alba Iulia, au oprit, pentru control, pe strada Ansberg din municipiu, un autoturism condus de un barbat de 45 de ani, din Alba Iulia. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, polițiștii i-au solicitat sa se supuna testarii cu…

- Conform unor informații pe surse, daca va fi asigurata finanțarea de catre autoritațile locale și județene, de la toamna Alba Iulia va reveni pe prima scena a baschetului feminin autohton. In aceasta perioada s-au purtat discuții pe tema reinființarii echipei din Cetatea Marii Uniri intre reprezentanții…

- Pana la data de 28 mai 2021, in județ s-au inregistrat 21278 de persoane confirmate pozitiv, 20326 de persoane vindecate si 681 de decese. Joi, in Alba au fost prelucrate 433 de probe (262 probe la SJU si 171 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 215916. In ultimele…

- La data de 20 mai 2021, politistii din Ighiu au identificat o femeie de 36 de ani, din orașul Zlatna, ca persoana banuita de comiterea unui furt. Se pare ca, in cursul zilei de 7 martie 2021, in timp ce se afla in incinta unei societați comerciale, din Ighiu, ar fi sustras, de pe o masa, un telefon…

- Posibil accident de munca, la Alba Iulia, in zona Universitatii 1 Decembrie 1918. O persoana ar fi cazut de la inalțime și ar fi suferit leziuni corporale. Este in stare de conștiența, au transmis, miercuri, imn jurul orei 10.00, reprezentanții IPJ Alba. Potrivit unor informații este vorba de o femeie,…

- „Le multumesc colegilor din PNL Alba Iulia pentru votul pe care mi l-au acordat și numirea ca membru in Biroul Politic Local. Valorile și principiile liberale sunt cele care m-au determinat sa intru in politica și sunt sigur ca vor continua sa ma inspire pentru mult timp de acum inainte. E aproape un…

- ASU Poli Timișoara a inceput bine și a terminat prost partida cu FC Rapid, din aceasta dupa amiaza, de pe stadionul „Dan Paltinișanu“. Banațenii au cedat cu 2-1 confruntarea din etapa a 3-a din play-off-ul Ligii 2 . Gazdele au deschis scorul prin Alin Ignea (’30). Giuleștenii au replicat in repriza…

- „Poza facuta de pe blocul MV8, in 1987. Era o vreme cand „pe Cetate” nu se mergea doar la meciul Unirii. In spatele blocului, la alimentara Dacia, era coada la carne. Nu am indraznit sa o pozez, știam ca existau apartamente conspirative, iar la asemenea evenimente, cu siguranța erau active.”, a scris…