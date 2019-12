30 de ani de la Revolta din Iași, marcați în capitala Moldovei Trei evenimente, depuneri de coroane in Piața Unrii, lansarea „Tramvaiului Libertații” și un nou termen in Procesul Comuniștilor, au marcat, sambata la Iași, data de 14 decembrie 1989, cand in capitala Moldovei ar fi trebuit sa inceapa Revoluția. In 14 decembrie 1989, in Piața Unirii din Iași trebuiau sa fie sute de oameni care sa iși ceara dreptul la libertate. Doar ca zvonul despre organizarea protestului a ajuns și la Securitate, iar acțiunea a fost oprita. „In primul rand, noi ce am vrut atunci, in decembrie 89, sa ne caștigam dreptul la libertate, la democrație, la libera… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atat la exterior, cat si in interior, mijlocul de transport comun a fost „redesenat" de artistul Dan Perjovschi, recunoscut pe plan national si international pentru abordarea plastica neconventionala a unor teme sensibile precum regimul comunist sau Revolutia romana din 1989. Proiectul aduce in prim-plan,…

- Cea mai saraca regiune a tarii, zona de nord-est, ofera in prezent, dupa Capitala, cele mai multe oportunitati de angajare pentru absolventi. Peste 80- dintre tinerii care ies de pe bancile facultatilor isi gasesc imediat un loc de munca in Iasi. IT-ul este motorul. Prin comparatie, in vestul tarii…

- Dupa un avans de 0,6% în luna septembrie, apartamentele disponibile spre vânzare în România (noi și vechi) s-au menținut, per ansamblu, pe un trend ascendent și în luna octombrie. Indicele Imobiliare.ro a consemnat, astfel, un avans de 1,9% la nivel național, de la 1.272…

- Versinajul expozitiei va avea loc de la ora 13, fiind organizata de Complexului Muzeal National „Moldova". „Prin acest demers expozitional, specialistii isi propun sa valorifice bogatul patrimoniu al Muzeului Etnografic al Moldovei, dar si sa celebreze maiestria femeilor de altadata, care si-au tesut…

- Spectacolul de gala a adus pe scena toate formatiile invitate la manifestare Parada ansamblurilor, desfasurata pe traseul: Palatul Culturii –B-dul Stefan cel Mare si Sfant - Piata Unirii, Strada Lapusneanu - Piata Mihai Eminescu, a fost un adevarat regal al portului popular. FOTO: CJ Iasi

- Concursuri de lectura, lansari de carte și activitați inedite au avut loc astazi la Targul de Carte Gaudeamus Radio Romania, eveniment gazduit in premiera la Iași. Vremea buna și oferta bogata de carte continua sa atraga sute de vizitatori cu apetit pentru lectura in Piața Unirii. Inca de la primele…

- Un barbat, victima unui accident rutier, a fost transportat cu un elicopter SMURD Iasi din raionul Rișcani in Capitala. Potrivit IGSU, pacientul, in varsta de 41 de ani, a fost transportat la Institutul de Medicina Urgenta din Chisinau.

- "Discutam despre o masura interna a administratorului parcarii si despre dreptul de proprietate al persoanei. Sunt doua chestiuni care se intrepatrund. Administratorul ia o decizie vis-a-vis de un bun care se afla in proprietatea unei persoane. Aici e de discutat, nu cunoaște in legislatie o prevedere…