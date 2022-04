Stiri pe aceeasi tema

- Unirea Alba Iulia a reușit sa ia 3 puncte imense la Reghin, intr-un duel de “totul sau nimic” caștigat cu scorul de 2-0 (2-0), goluri Indrei și Fetița. Veniți dupa doua eșecuri la rand, “alb-negrii” au dat lovitura in fieful contracandidatei in lupta pentru evitarea retrogradarii. Oaspeții au inceput…

- Liderul USR, Catalin Drula, a transmis miercuri ca fostul președinte Traian Basescu ar trebui sa demisioneze din Parlamentul European si sa isi ceara scuze poporului roman dupa ce ICCJ a decis ca a colaborat cu Securitatea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Romeo Pașcu, fost conducator la Bistrița, Baia Mare, FC Bihor, FCM Brașov, Astra și Petrolul și unul dintre numele grele din vechea Cooperativa, a fost invitat la „Prietenii lui Ovidiu”. Romica Pașcu a recunoscut ca a fost ofițer sub acoperire, „cu trei stele mari”, și a vorbit despre Revoluția din…

- Arabia Saudita a indicat ca a "inchis si consolidat" aproape 2.500 de puturi abandonate pe teritoriul regatului, dupa moartea tragica a micului Rayan, baietelul de cinci ani care a zacut cinci zile pe fundul unui astfel de put in Maroc, relateaza marti AFP. "Pentru a asigura securitatea tuturor,…

- Tragedie la Borca, cei doi frati, de sapte, respectiv opt ani, care au cazut sambata, 5 februarie in apele inghetate ale Bistritei, au decedat la spital in dimineata de duminica. Ore intregi au luptat salvatorii de la Ambulanta si medicii din spitalul in care au fost transportati sa le salveze viata,…

- Doi frati, de sapte, respectiv 8 ani, au cazut in raul Bistrita, sambata, 5 februarie, in comuna Borca. Din primele informatii baiatul si surioara lui se jucau pe gheata formata pe rau, insa aceasta s-a rupt si copiii au ajuns in apa inghetata. Au fost anuntati salvatorii nemteni, iar, pana la sosirea…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi, ca actuala criza de securitate "este despre securitatea spatiului euro-atlantic" in ansamblul sau, aratand ca statele aliate trebuie sa se continue sa se coordoneze cu privire la masurile concrete, astfel incat sa se obtina o dezescaladare a situatiei."Actuala…