Joi, 09.11.2023, in sala Vintila Dongoroz din Palatul Justiției s-a desfașurat conferința aniversara ”30 de ani de la inființarea Curții de Apel Alba Iulia (1993-2023)”, eveniment cu prilejul caruia a fost prezentata cartea ”Memoria Curiae”, realizata sub coordonarea domnului judecator Lucian Ioan Gherman. Lucrarea monografica are 4 capitole principale: primul capitol surprinde succint cateva repere istorice și instituționale, iar cel de-al doilea este dedicat evoluției personalului, a organizarii instanței și a activitații judiciare. Subliniem ca in prezent, in cadrul Curții de Apel iși desfașoara…