3 verificări esențiale la achiziționarea unei mașini clasice Autoturismele de epoca sunt adevarate bijuterii mecanice, cu o valoare sentimentala și istorica deosebita. Pentru a te bucura de frumusețea și performanța lor in siguranța, este esențial sa acorzi o atenție deosebita verificarii și menținerii pieselor esențiale. De la motor la sistemul de franare, de la suspensie la instalația electrica, exista cateva componente-cheie care trebuie inspectate periodic pentru a te asigura ca autoturismul de epoca funcționeaza in parametri optimi și este pregatit pentru calatorii pline de satisfacții. In acest articol, vom explora aceste piese esențiale și te vom… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Nu am cu ce sa ma imbrac” este fraza care sta pe buzele majoritații femeilor din lumea intreaga, in fiecare zi, in momentul in care sunt nevoite sa compuna o ținuta. Deși clișeica, aceasta fraza ascunde un adevar general și anume nu lipsa hainelor, ci lipsa organizarii corecte a acestora in așa fel…

- Cazierul judiciar este un document emis de Ministerul Justiției din Romania și conține informații cu privire la infracțiunile pentru care o persoana a fost condamnata, precum și alte aspecte legate de antecedentele sale penale, daca este cazul. Acesta poate conține informații despre condamnari definitive…

- Care sunt cele mai bune uleiuri esențiale pentru difuzarea in casa? Din timpuri stravechi, oamenii au descoperit frumusețea și puterea uleiurilor esențiale. Folosite in medicina tradiționala, in ritualuri spirituale, in procesul de infrumusețare sau ca modalitate de a imbunatați starea de bine, uleiurile…

- Monitorizarea nivelului de zahar din sange este esențiala pentru prevenirea complicațiilor diabetului și menținerea sanatații. In acest articol, vei descoperi importanța testarii glicemiei, cunoașterea detaliata a glucometrului și cum sa-l folosești corect, precum și criteriile de selecție pentru…

- Sectorul HORECA (hoteluri, restaurante si cafenele) este unul dintre cele mai dinamice si de succes domenii ale industriei ospitalitatii. Pentru a mentine un nivel inalt de calitate si igiena, este esential sa se utilizeze produse de hartie adecvate si eficiente. Astfel, cateva dintre cele mai comune…

- Darabani: Amenzi de 10.000 de lei pentru nerespectarea legislației privind regimul deșeurilor Vineri, polițiștii din cadrul Poliție Orașului Darabani au organizat o acțiune pentru verificarea modului de gestionare a deșeurilor, precum și pentru verificarea deținerii autorizarii operatorilor economici…

- Alegerea tipului potrivit de ulei auto, completarea sau schimbarea sa la timp reprezinta operațiuni esențiale pentru buna funcționare pe termen lung a unei mașini. Cu toate acestea, exista inca șoferi care nu cunosc informații esențiale despre lubrifianți. Fiecare conducator auto ar trebui sa cunoasca…