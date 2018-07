3 uleiuri naturale care fac minuni cu pielea ta la soare. Vei avea un bronz ultra intens

Stiri pe aceeasi tema

- Invața sa te ingijești ușor și corect și pe timp de noapte! -417 iți recomanda un ritual de frumusețe intensiv regenerant, care, la ceas de seara, iți va pregati chipul pentru o noua zi. -417 Beauty Sleeping Cream este un produs multi-senzorial, cu rezultate imediate, ce da noi valențe ritualului de…

- Cofeina si lipsa somnului sau a hidratarii sunt doar cativa dintre factorii care duc la lipsa stralucirii ochilor si aparitia cearcanelor. Specialistii recomanda cateva metode naturale pentru redarea aspectului sanatos al zonei ochilor.

- O datE cu venirea verii "i a sezonului estival doamnele "i domni"oarele cautE diverse metode pentru a putea avea un bronz intens "i perfect. Noi am cEutat pentru voi cateva metode naturale pentru a putea duce la indeplinire aceastE "misiune". IatE ce trebuie sE faci pentru a ob:ine un bronz cat mai…

- Atunci cand urmeaza sa stam la soare pentru o perioada lunga de timp si vrem sa ne protejam de arsurile solare, putem sa apelam la produse alternative naturale in locul obisnuitelor creme din comert. Acestea nu numai ca ne protejeaza de razele UV, dar hidrateaza si eficent pielea, spun specialistii.

- Iata cateva sfaturi de ingrijire a pielii in timpul verii: Folosește loțiuni calmante In timpul verii pielea sensibila are nevoie de ceva care sa o racoreasca. Cele care nu trebuie sa-ți lipseasca sunt loțiunile care dau un sentiment racoritor pe piele fara a-l face gras. Folosește-le…

- Femeile apeleaza la diferite tehnici si metode pentru a combate problemele legate de piele. In ultima perioada sunt incluse in rutina de infrumusetare produsele naturale, care ofera rezultate mai bune si pe o durata mai mare. Dar acest lucru nu inseamna ca ele trebuie folosite in exces.

- Femeile aspira la un bust generos și recurg la fel de fel de soluții. O alternativa buna pentru cresterea sânilor prin metode naturale este apelarea la suplimente naturiste cu diverse combinatii de plante. Cresterea sânilor prin metode naturale implica…

