3 trucuri care te vor ajuta să te simți încrezător la orice eveniment Intr-o societate in care imaginea conteaza enorm, increderea in sine este o abilitate esențiala! Te vei bucura sa afli ca am pregatit pentru tine un material special, care iți va oferi instrumentele necesare pentru a deveni o persoana mai increzatoare. Cum sa te pregatești mental pentru orice eveniment Unul dintre cele mai importante aspecte ale pregatirii mentale este controlul emoțiilor. Pentru a putea face fața cu succes situațiilor noi sau provocatoare, trebuie sa invațam sa ne gestionam frica, anxietatea sau nervozitatea. Tehnici simple de relaxare, precum respirația profunda, meditația… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

