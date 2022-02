3 Sud Est, singura formație ce câștigă bani în acestă perioadă de restricții. Cum reușesc In prezent, 3 Sud Est a devenit cea mai invidiata trupa in showbiz-ul autohton. Pe fondul restricțiilor și normelor speciale ce țin spectatorii departe de artiști, trupa lui Laurențiu Duța concerteaza cu salile pline spre admirația colegilor lor din breasla artistica. In an aniversar, 3 Sud Est a avut inspirația de sarbatori pe partea cealalta a globului. De la inceptul anului curent, se afla intr-un perpetuu turneu in comunitațile romane din Statele Unite ale Americii, alaturi de clasicul cantecului de dragoste Gheorghe Gheorghiu. Artiștii romani au strans mii de romani in New York, Chicago,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

