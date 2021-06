Stiri pe aceeasi tema

- 3.775 de absolvenți ai clasei a VIII-a au fost inscriși la Evaluarea Naționala, sesiunea iunie-iulie 2021. Din cei 4.226 de elevi inscriși in clasa a VIII-a in unitațile școlare gimnaziale din județul Brașov la data finalizarii cursurilor, 3.775 au fost inscriși la Evaluarea Naționala in cele 100…

- Universitatea Transilvania din Brașov a fost inclusa pentru prima data in QS World University Rankings. In ediția 2022 a topului se regasesc cele mai prestigioase universitați din lume. Printre cele 1300 de instituții de invațamant superior de la nivel mondial, sunt 11 universitați din Romania. Universitatea…

- Magazinele Enel din Brasov și Pitești vor fi inchise marți, 1 iunie, zi libera legala.In celelalte zile, acestea vor functiona dupa programul obisnuit.Cea mai mare parte a operațiunilor pot fi realizate prin canale digitale (site-ul www.enel.ro și/sau contul MyEnel) sau telefonic și nu necesita deplasarea…

- Universitatea Transilvania din Brașov se regasește și in acest an in prestigiosul top Shanghai – Global Rankings of Academic Subjects 2021. Clasamentul Shanghai pe domenii include cele mai performante 500 de universitați din lume pentru fiecare din cele 54 de domenii analizate. La categoria Științe…

- Pentru admiterea 2021, Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs 2.900 de locuri finanțate de la buget, cu 50 mai multe fața de anul trecut. La acestea se adauga și locurile cu taxa – peste 3.300 de locuri. Așadar, in total, pentru anul universitar 2021-2022, la Universitatea Transilvania…

- Intrata pentru prima data in clasamentul Center for World University Ranking (CWUR) al celor mai bune 2000 de universitați din lume in 2019 (locul 1844), in acest an, Universitatea Transilvania din Brașov a inregistrat cel mai mare salt anual (35 de locuri) dintre cele 10 universitați romanești incluse…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, Institutul National de Statistica a prezentat o serie de indicatori semnificativi privind speranta de viata la nastere, speranta de viata sanatoasa si cativa dintre factorii determinanti pentru aceasta din urma. In anul 2019, in Romania speranta de viata la nastere…