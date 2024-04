Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment asteptat, urias si apreciat isi va deschide portie in aceasta saptamana. Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul de Consiliere și Orientare in Cariera (CCOC), organizeaza cea de a XXIV-a ediție a evenimentului Zilele Carierei, cel mai mare targ universitar de locuri de munca pentru…

- Proiectul E³UDRES² Ent-r-e-novators a atins o etapa laudabila in urma evaluarii sale cuprinzatoare de catre Comisia Europeana. Acoperind primele 15 luni de funcționare, intalnirea de evaluare desfașurata pe 22 martie s-a concluzionat cu un raport care constata progresul excelent al proiectului și respectarea…

- Operațiunea de montare a celor patru grinzi de beton din pasajul care va supratraversa drumului spre strada Polona din Freidorf, respectiv spre Sanmihaiu Roman, a fost finalizata cu succes. Antreprenorul roman care se ocupa de realizarea centurii Sud de ocolire a Timișoarei a finalizat operațiunea in…

- Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost un real succes pentru Regiunea Vest. Administrat de ADR Vest, acesta a adus in regiune cu 40% mai mulți bani decat avusese alocați. Aceasta inseamna ca in Regiunea Vest au fost investiți 920 de milioane de euro, adica cu aproape 280 de milioane de euro…

- A devenit deja o tradiție ca, la inceput de primavara, dupa ce emoțiile sesiunii au trecut, Biblioteca Universitații Politehnica Timișoara sa-și premieze cei mai activi utilizatori, in cadrul unui eveniment care celebreaza și aniversarea instituției. In deschiderea evenimentului, directoarea Bibliotecii…

- Ghinionul in iubire se spulbera pentru trei nativi ai horoscopului in februarie 2024! Aceste zodii pornesc pe drumul marilor reușite personale, dar și profesionale. Sfantul Valentin le aduce persoana iubita chiar și celor care credeau ca vor ramane singuri pentru totdeauna.In luna februarie, trei zodii…

- Sambata, 20 ianuarie, s-a incheiat etapa a 18-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin și, odata cu ea, s-a terminat și prima faza a campionatului. In urma acestei runde, zece formații s-au calificat in Top 10, iar restul vor continua stagiunea in grupa 11-18. Din pacate, in a doua grupa va merge si…

- In 2023, cea mai mare cantitate de lemn exploatata ilegal, descoperita de Garda Forestiera Timișoara a fost in județul Timiș. In total, instituția a realizat 1329 de acțiuni de verificare a respectarii regimului silvic și cinegetic. In total, au fost descoperiți 1232 de metri cubi recoltați ilegal,…