3 sfaturi pentru un bronz mai responsabil Pe masura ce se apropie sezonul estival, ne gandim ce produse sa folosim pentru a ne proteja de soare, dar și de a obține un bronz spectaculos, care sa reziste pana la toamna. Ideea nu este sa va bronzați rapid și mai mult, ci sa va bronzați folosind o protecție... The post 3 sfaturi pentru un bronz mai responsabil appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul an, am devenit tot mai obișnuiți cu ideea de carantina, de lucru de acasa, sali de sport inchise și posibilitați reduse de mișcare. Chiar daca ideea nu ne mai șocheaza, tot poate parea dificil uneori sa ne menținem in forma atunci cand... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- IPS Teodosie respinge ideea vaccinarii in Catedrala Nationala. ”Biserica nu este anexa institutiilor sanitare” „Biserica nu este anexa institutiilor sanitare. Sa nu amestecam lucrurile. Sunt destule cladiri unde se poate face vaccinare. Avem unde sa ne vaccinam, nu se cuvine in Catedrala Nationala sa…

- Comisia Europeana a facut apel vineri la Statele Unite si la alti producatori majori de vaccin anti-COVID-19 mai degraba sa exporte vaccinurile produse, asa cum face si Uniunea Europeana, decat sa vorbeasca despre suspendarea drepturilor de proprietate intelectuala pentru vaccinurile anti-COVID-19.…

- Specialiștii avertizeaza ca trebuie sa fim atenți cand cumparam oua, dar și dupa aceea, cand ajungem cu ele acasa. Oul este un aliment sensibil și perisabil, ce poate provoca imbolnaviri grave.

- SJU Alba Iulia: Conjunctivita alergica poate aparea in aceasta perioada la persoanele cu atopie. Sfaturi ale medicilor oftalmologi In aceasta perioada a anului pot aparea primele cazuri de conjunctivita alergica (conjunctivita de sezon), la persoanele cu atopie, adica cu așa numitul ”teren alergic”,…

- Anii studenției sunt poate cei mai frumoși din viața unei persoane. O noua etapa, una in care de cele mai multe ori, studenții sunt departe de parinți, trebuie sa se descurce pe cont propriu, cu colegi de camin/apartament, cu atat de multa libertate și totodata la fel de multa responsabilitate. In…

- Detii un magazin online sau doresti sa incepi o afacere prin care sa vinzi produse de la distanta? In ziua de astazi afacerile functioneaza cu predominanta in mediul online si astfel nu mai este de ajuns doar sa ai un magazin fizic unde poti primi clientii tai. Tot mai multi te vor cauta si pe […] Articolul…