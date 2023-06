3 sfaturi pentru a o ușura durerea de picioare Mulți dintre noi suferim de dureri de picioare care ne impiedica sa ne bucuram de activitațile noastre preferate. Cateva sfaturi simple pot ajuta la ameliorarea durerii. Fasceita plantara este una dintre principalele cauze ale durerilor de picioare. Aceasta apare atunci cand fascia plantara (țesutul conjunctiv care se intinde de-a lungul talpii piciorului) se inflameaza și provoaca dureri ascuțite la nivelul calcaiului și al bolții piciorului. Intindeți-va fara sa va dați jos din patPrimii pași pe care ii faceți in fiecare zi sunt cei mai dureroși, deoarece fascia este intinsa in timp ce dormiți.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

