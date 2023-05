3 rețete simple de prăjituri. Rețete rapide și ușor de făcut Iata care sunt cele 3 rețete simple de prajituri Prima rețeta prezentata este cea de tiramisu rapid. Este perfecta pentru o petrecere sau pentru noaptea dintre ani, insa poate fi preparata rapid și atunci cand cei mici va cer o prajitura sau ceva dulce. Ingrediente: 2 pachete de piscoturi 5 oua 150 g zahar 250 g mascarpone 200 g frisca lichida/smantana pentru frisca 200 ml cafea 1 pliculet zahar vanilat esenta rom cacao pentru ornat Cum se prepara rețeta de tiramisu rapid Bate galbenusurile cu zaharul pana devin spuma. Separat, bate albusurile spuma, apoi incorporeaza frisca si continua sa mixezi.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

