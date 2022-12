3 răniți într-un accident rutier în localitatea Racovița, pe DJ 711. Pompierii din Detașamentul Targoviște au intervenit cu o autospeciala și o ambulanța SMURD la un accident survenit in localitatea Racovița. La locul accidentului au fost gasite 3 persoane ranite (2 adulți și 1 minor) care au fost preluate de catre echipajele medicale SAJ și SMURD și au fost transportate la UPU Targoviște. Pompierii asigura și masurile de prevenire a incendiilor la locul accidentului. Post-ul 3 raniți intr-un accident rutier in localitatea Racovița, pe DJ 711. apare prima data in Gazeta Dambovitei . Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol: gazetadambovitei.ro

