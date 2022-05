Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Județean de Excelența Hunedoara organizeaza prima ediție a concursului de matematica „AURELIA ARIMESCU”. Concursul se adreseaza elevilor din clasa a IV-a de la scolile de pe raza municipiului Deva. Concursul se va desfasura sub forma unei probe scrise care se va sustine in format fizic in…

- In perioada 12-15 mai 2022, la Iași s-a desfașurat Concursul Național de Lectura și Interpretare „Ionel Teodoreanu”. Și de aceasta data, Colegiul Național „Mihai Viteazu” din Turda se lauda cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Constantin Turcu este unul dintre fiii de seama ai muntilor Neamtului caruia ii acordam o binemeritata atentie. Multumim ziarului pentru posibilitatea de a publica, consideram noi, astfel de necesare biografii. S-a nascut dintr-o familie de tarani din Izvorul Alb, pe atunci in comuna Buhalnita, de pe…

- Diplome și premii surpriza au fost acordate tuturor celor 48 de elevi din Piatra-Neamț care au participat la etapa județeana a concursului național „Știu și aplic. Securitatea și sanatatea in munca se deprind de pe bancile școlii”. Festivitatea de premiere s-a desfașurat astazi, 3 mai, la sediul Inspectoratului…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" a inceput sa organizeze, alaturi de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, o serie de cursuri de prim ajutor pentru studenti si angajati, primul dintre ele avand loc chiar vineri, de la ora 14. La intalnire au participat specialisti de la ISU Iasi si 41 de studenti…

- In contextul in care, anul viitor, la Iasi se va organiza Campionatul Mondial de E-gaming, o delegatie de la Federatia Internationala de Esports a vizitat saptamana aceasta Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC). Aceasta a fost compusa din Thomas Moldova, secretar de stat la Ministerul…

- „In momente de criza, scoala devine cu atat mai mult un sprijin real in comunitate, fiind un spatiu al sigurantei – conectat la lumea din jur si provocarile inerente – si un promotor al grijii reciproce. Indiferent de materia pe care o preda, profesorul trebuie sa isi ia timp sa vorbeasca cu elevii…

- Inițiat de Uniunea Naționala a Barourilor din Romania, proiectul județean „Fii avocat in școala ta!” se va desfașura in perioada 15 martie-15 iunie 2022, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj in 12 unitați de invațamant din județul Cluj. 65 de avocați voluntari din cadrul Baroului Cluj,…