3 motive să-ți amenajezi un bar acasă Transforma livingul de acasa intr-un spațiu agreabil, unde sa-ți inviți prietenii la o petrecere rafinata, ca in cluburile elegante din centrul orașului! Cum poți sa realizezi acest lucru? Prin amenajarea unui bar la tine in locuința. Iata care sunt argumentele pentru o investiție cu stil in designul interior al sufrageriei tale. Poți sa organizezi party-uri tematice Un motiv excelent sa-ți amenajezi un bar acasa este organizarea de petreceri cu diverse teme. Transformi setup-ul de echipamente și accesorii de bar intr-un decor de film romantic, un saloon western sau o evocare nostalgica… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Capitala, singura petrecere in aer liber a fost organizata in Parcul IOR din Sectorul 3, la care au participat sute de oameni.Atmosfera a fost una incendiara. Mai multe vedete cunoscute precum Delia, Voltaj, Guess Who și mulți alții au oferit romanilor prezenți un Revelion de pomina. 5 ore a durat…

- In perioada sarbatorilor de iarna, de Craciun, Revelion sau Boboteaza, consumul excesiv de alimente poate fi dublat si de consumul de bauturi alcoolice. In acest context, medicul psihiatru Ovidiu Alexinschi, coordonator al Clinicii „NO addict", ofera trei sfaturi simple pentru a putea evita sau pentru…

- Indiferent de domeniul in care activezi, de publicul tau tinta si de alte caracteristici unice ale afacerii tale, cu siguranta iti doresti ca rezultatele din 2023 sa fie mai bune decat cele din anul care urmeaza sa se termine. Ei bine, specialistii care ofera servicii de Facebook Ads au o lista de sfaturi…

- Mai mult, cele cateva decoratiuni de Craciun de mai jos sunt speciale si absolut suficiente pentru a-ti invalui casa intr-un aer elegant, stylish si, bineinteles, festiv.Iata 5 decoratiuni de Craciun speciale care vor schimba complet aspectul casei tale de sarbatori!1. O fata de masa festivaCu siguranta,…

- Fost deputat PSD de Teleorman cu sute de mii de lei in cont cere ajutor de urgența pentru un aparat auditiv de 6386 de lei ● Ioan Neculaie se intoarce la Roman SA ● Canaliile anului 2022 ● 12 companii din Iași dau in judecata Primaria pentru ca nu primesc autorizații. Disperare, haos, afaceri pierdute…

- Deja simți ca se apropie Craciunul și sarbatorile de iarna cu pași repezi, insa nu gasești inca inspirația pentru a crea atmosfera potrivita in casa? Exista numeroase idei din care te poți inspira pentru crearea atmosferei dorite, insa pentru implementarea acestora este nevoie sa faci cele mai bune…

- „Alege-te pe tine!” este campania care a ajuns in toate liceele din municipiul Deva, in cadrul evenimentelor prilejuite de Balul Bobocilor. despre ce este vorba? Campania de informare antidrog „Alege-te pe tine!” a fost derulata pe parcursul a doua luni și s-a adresat deopotriva tinerilor și adulților/parinților,…