3 măști naturale pentru ten făcute acasă Daca nu vrei sa te duci la cosmetica, poti avea grija de tenul tau si acasa, preparandu-ti masti naturale din ingrediente simple, pe care le gasesti, cu siguranta, in propria bucatarie. Aceste masti naturale sunt simplu de facut si vor lasa in urma un ten perfect. 1. Masca tonica din ou și lamiie Iti trebuie: jumatate de lamaie si un albus Cum se face? Stoarce lamaie intr-un castron in Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Cu certitudine, modul de viața al oamenilor de pe intreg cuprinsul Planetei a fost in buna masura schimbat in ultimii doi ani marcați de pandemia COVID-19. Aceste schimbari nu puteau sa nu afecteze și trendurile designului interior al locuințelor. Trecerea, intr-o proporție semnificativa și pentru perioade…

- Imaginile au fost filmate de reporterii TVR Iași, in cursul zilei de duminica. Femeia, o romanca din Bistrița-Nasaud care locuiește de 20 de ani in Italia, spune ca a facut gestul cu credința ca spiritul sfintei celebrate la Iași o va ajuta.Despre cele aproximativ 10 maști pe care le-a frecat pe fața…

- Guvernul a decis luni seara sa compenseze facturile la energie electrica și la gaze naturale in funcție de consum și de preț. Cateva milioane de romani ar urma sa beneficieze de anul viitor de aceasta masura. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a explicat cu cat vom plati mai puțin.

- Cum sa faci cea mai buna dulceața de lamaie? Rețeta este una foarte simpla pe care sa o faci la tine acasa fara prea mare efort. De ce ingrediente ai nevoie și care este modul de preparare? Trebuie sa fii atent la multe detalii in timpul fierberii. Rețeta pentru dulceața de lamaie Romanii in special…

- Medicul Teodora Iacob de la spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, unde sunt internați pacienții cu COVID-19, a transmis, duminica, un mesaj dur zecilor de mii de persoane care petrec la festivalul UNTOLD fara sa respecte masurile de prevenție. „Dupa UNTOLD va așteptam”, este mesajul postat pe…

- Cercetatorii de la Universitatea Nationala Autonoma din Mexic (UNAM) au creat o masca folosind nanostraturi de argint și cupru, care au rolul de a neutraliza SARS-CoV-2, virusul care provoaca COVID-19, a anunțat, joi, directorul universitații, informeaza Reuters.Masca antibacteriana are trei straturi…

- Cercetatorii de la Universitatea Nationala Autonoma din Mexic (UNAM) au creat o masca folosind argint si cupru, elemente dispuse in nenostraturi, care neutralizeaza SARS-CoV-2, coronavirusul ce cauzeaza Covid-19, scrie News.ro . In cazul in care concentratia virala este mare, virusul dispare in proportie…

- Medicii atrag atenția cu privire la testele antigen facute acasa. Mulți și le fac singuri, testele arata ca sunt negativi, adica nu sunt infectați și abia cand starea lor se inrautațește sunt confirmati pozitiv prin testele PCR. Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Timișoara a explicat…