3 lucruri pe care le poți face cu boabele de orez. Nu este bun doar pentru gătit 3 lucruri pe care le poți face cu boabele de orez. Nu este bun doar pentru gatit. Orezul, la fel ca orice ingredient pe care il ai in casa are nenumarate utilitați. Dincolo de gustul sau, atunci cand este preparat, orezul absoarbe umiditate. Drept urmare, daca ți-ai scapat telefonul in apa, pune-l repede intr-un bol cu boabe de orez pentru ca are șanse mari sa iși revina. 3 lucruri pe care le poți face cu boabele de orez. Nu este bun doar pentru gatit Telefonul trebuie sa stea acolo cateva zile, iar problema s-ar putea rezolva. Trebuie sa mai știi și ca uneltele din atelier pot fi protejate de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DE CE NU ESTE BINE SA DORMI CU PISICACel mai des invocat argument este ca nu te vei odihni bine, pentru ca felinele, fiind animale nocturne, se vor trezi frecvent din somn, fie pentru a se plimba prin casa sau pentru a-și face nevoile, fie pur si simplu pentru ca percep zgomote sau mirosuri care le…

- Google Pixel Fold este primul telefon pliabil Google si unul dintre cele 3 la care lucreaza gigantul american. Cunoscut pentru o perioada si ca Pixel Note, el apare azi pentru prima data in cea mai generoasa galerie foto de pana acum, una cu randari foarte clar detaliate. Inca nu stim cand va debuta…

- 5 lucruri pe care le poți face acasa intr-o zi ploioasa de weekend. Ploile nu sunt prea placute, in special cand ai vrea sa petreci ceva timp in aer liber sau sa faci o escapada. Exista insa soluții daca ai ramas in casa blocat in acest weekend, pe ploaie. Iata cinci lucruri pe care le poți face acasa…

- „Am emis un ordin de ministru prin care am ajutat, sau care va ajuta atat industria cat si autoritatile locale in activitatea din turism. Prin acel ordon am inclus in categoria operatorilor economici care pot face activitate de cazare in structuri de primire si persoanele fizice. Drept urmare, din martie…

- “Imi dau seama ca multi oameni sunt suparati pe mine”. Intr-un mesaj pe Twitter, publicat sambata, cofondatorul Twitter si-a exprimat regretul, la o saptamana dupa preluarea retelei de socializare de catre miliardarul Elon Musk. “Sunt responsabil de faptul ca toata lumea se afla in aceasta situatie:…

- Cum iți usuci hainele mai repede fara a utiliza fierul de calcat. Se intampla de multe ori sa ai nevoie de niște haine, insa acestea sunt in continuare ude? Cum iți usuci hainele mai repede fara a utiliza fierul de calcat Exista niște trucuri simple prin care poți sa iți usuci hainele și fara a avea…

- O familie din Cluj s-a trezit sambata trecuta cu un turist strain dormind pe canapeaua lor, aflata la parterul casei in care locuiesc. Tanarul i-a privit bulversat, s-a imbracat, și-a cerut scuze și a plecat. „Acum imi pare rau ca n-am mai apucat sa-i fac și o cafea”, a povestit pentru Libertatea gazda…

- McAfee a descoperit nu mai putin de 16 aplicatii de tip „clicker” in magazinul oficial pentru Android, aplicatii care folosesc resursele smartphone-urilor pentru a produce banii in mod fraudulos pentru dezvoltatori. Aplicatiile in cauza incarca reclame ascunse de ochii utilizatorilor si dau automat…