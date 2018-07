Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 16 iunie, la Cioraști, echipa locala Sportul a terminat la egalitate intalnirea din turul barajului pentru promovarea in Liga a III-a cu CS Medgidia, campioana județului Constanța. Partida s-a incheiat cu 2-2, dupa ce, la pauza, cioraștenii conduceau cu 2-1 prin golurile inscrise de Stanciu,…

- Noul ministru spaniol al Sporturilor, Maxim Huerta, a dat asigurari joi, cu ocazia preluarii mandatului, ca nicidecum nu detesta acest domeniu de activitate, scrie AFP. Declaratia sa a venit in contextul in care mass-media din Spania au publicat un tweet mai vechi al acestuia in care spunea ca ''uraste…

- Sportul cunoscut sub denumirea prescurtata TRX (Total Resistence Exercise) este unul din cele mai noi de pe piata fitness-ului si a fost initiat de soldatii marini americani. Lipsa spatiului si a aparatelor pentru exercitii i-a fortat sa improvizeze, astfel a luat nastere sportul care foloseste greutatea…

- Ana-Maria Poaca a primit in urma cu 2 ani licența de antrenoare de rugby de la FRR și World Rugby, iar in acest moment se pare ca este singura antrenoare femeie din rugby-ul din Romania. Fosta sportiva vrea sa calce pe urmele "Doamnei de fier" Mariana Lucescu (1935-1999), care a fost prima antrenoare…

- Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti a implinit, luni, 70 de ani de la infiintare, in cele sapte decenii de existenta gruparea Ministerului Afacerilor Interne castigand 128 de medalii olimpice, 1068 la Campionatele Mondiale si 1354 la Campionatele Europene. "14 mai este o zi speciala pentru familia Dinamo,…

- Sezonul estival se apropie cu rapiditate, astfel cE este din nou timpul sE scoatem costumele de baie din dulap "i sE mergem la plajE! DacE ai probleme, insE, cu kilogramele in plus "i crezi cE nu vei reu"i sub nicio formE sE ai un corp de invidiat in vara aceasta, aflE cE un preparat romanesc te poate…

- Astazi ne uitam la sportul romanesc. De masa si de performanta. Pentru ca sunt legate cele doua. Din ambele lipsesc infrastructura, antrenorii si cel mai grav, lipsesc sportivii. Mai trist este ca atunci cand apar copii pasionati de sport, uneori chiar antrenorii ii fac sa renunte.