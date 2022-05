Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj s-a calificat in finala Cupei Romaniei U17, dupa ce a trecut in urma loviturilor de departajare de reprezentativa similara a clubului Sepsi Sf. Gheorghe. Scorul dupa 90 de minute a fost 2-2, cel mai frumos gol al partidei fiind inscris de Adrian Franculescu, portarul clujenilor.

- Dinamo a pierdut la limita, in minutul 90+1, cu FCU Craiova, 1-2, și are șanse tot mai mici sa se salveze direct de la retrogradare. Deși a avut 1-0 din minutul 1, prin golul lui Irobiso, Dinamo nu a putut ține de rezultat, pierzand dupa golurile lui Huyghebaert (50) și Compagno (90+1). Dinamo, tradata…

- Suporterii CSA Steaua au devastat stadionul Cluj Arena, joi seara, la meciul cu U Cluj. Ultrașii din București, morți de beți, au rupt scaunele din peluza și au aruncat dupa jansarmi.In plus, plexiglasul de pe marginea tribunei a fost și el avariat. Jandarmii au analizat posibilitatea evacuarii acestora…

- Serviciul de monitorizare media a activitatii Primariei Municipiului Constanta este scoasa la licitatie pentru 2.500 lei fara TVA luna, respectiv 30.000 lei fara TVA an Durata contractului va fi de 12 luni Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut iar data limita primire oferte este 11.04.2022,…

- Naționala Moldovei a intilnit astazi reprezentativa Kazahstanului in primul meci din barajul Ligii Națiunilor. Meciul, care a avut loc la Chișinau s-a incheiat cu scorul 2:1 in favoarea naționalei din Kazahstan. Partida retur va avea loc in deplasare pe 29 martie. Daca vor ciștiga barajul cu Kazahstanul,…

- Un suporteri care a intrat pe teren la meciul Olympique Marseille - Nice, disputat, duminica, in campionatul Frantei, si a marcat un gol a fost condamnat la sase luni de inchisoare cu executare, informeaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul campioanei CFR Cluj, a prefațat meciul cu Farul, din runda secunda a play-off-ului Ligii 1. Farul - CFR Cluj se joaca sambata, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro. „Farul, la meciurile de pe teren propriu, este cea mai buna echipa, mai buna decat CFR, FCSB, Craiova.…

- CFR Cluj - Dinamo se intalnesc ACUM, in ultima runda a sezonului regulat din Liga 1. Fanii „cainilor” au parasit arena in minutul 35, in semn de protest. Peste 6.000 de suporteri au fost prezenți pe arena „Dr. Constantin Radulescu” la meciul CFR Cluj - Dinamo. In sectorul destinat oaspeților au luat…