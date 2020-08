Stiri pe aceeasi tema

- Este bomba anului in politica. Celebrul actor, Florin Calinescu, a intrat in cursp. S-a aflat ce funcție vizeaza. Toți politicienii sunt in stare de șoc. Nu s-ar fi așteptat nimeni la o asemenea mutare de ultima ora. Totul a devenit deja oficial. Surpriza colosala pe scena politica înaintea…

- ALEGERI LOCALE 2020, concurnta mare la Bucuresti. "Am reușit! Florin Calinescu intra in cursa pentru Primaria Capitalei. Avem un proiect unic, pe care niciun alt partid nu și-l va asuma: București-Ilfov o singura comunitate, o administrație supla, moderna, un nivel de viața urbana ridicat așa cum…

- Florin Calinescu intra in cursa pentru Primaria Capitalei. Partidul Verde a inregistrat candidatura vedetei TV la Biroul Electoral Central marți, in ultima zi cand se mai puteau face inscrieri. "Am reușit! Florin Calinescu intra in cursa pentru Primaria Capitalei. Avem un proiect unic, pe care niciun…

- Cei sapte candidati care au intrat in lupta pentru Primaria Capitalei sunt: Gabriela Firea, candidatul sustinut de PSD Nicusor Dan, candidatul sustinut de PNL si Alianta USR - PLUS Traian Basescu, candidatul sustinut de PMP Calin Popescu Tariceanu, candidatul ALDE…

- Prin comparatie cu sondajul precedent realizat de INSCOP la sfarsitul lunii iunie, ponderea persoanelor multumite sau foarte multumite de activitatea Gabrielei Firea ca primar a scazut de la 45,1% la 40,8%, conform Adevarul. Gabriela Firea: "S-a dorit manipularea cifrelor, pentru ca doar guvernul…

- Florin Calinescu apare pe site-ul Partidului Verde ca președinte al formațiunii, insa in registrul partidelor apare un alt președinte. La acest moment exista un puternic conflict juridic intre Simoiu Adi-Maria Claudia Luminița, președintele legal al Partidului Verde și cei care o contesta și care…

- "Viața este o competiție cu ceea ce putem sa facem mai mult cu mintea și brațele noastre. O intrecere intre noi, cei de ieri, și noi, cei de azi și maine. Nu o competiție cu alte personaje. Acelea sunt pe cararea lor, noi pe drumul nostru", scrie Gabriela Firea pe Facebook. Textul este insotit…

- Copreședinții Platformei Social Liberale (PSL), Ilan Laufer și Alexandru Coita, au anunțat luni, fiecare pe contul sau de Facebook, ca vor merge pe drumuri politice diferite.Citește și: SURSE - Miza ascunsa a moțiunii de cenzura: PSD se teme de o migrație a aleșilor locali . „Dragi…