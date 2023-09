3 campioane nationale, 3 vicecampioane nationale si 3 medalii de bronz pentru boxul salajean

Stiri pe aceeasi tema

- Dacia Mioveni a transferat de curand si o jucatoare care este angrenata cu nationala Romaniei la Europeanul de tineret gazduit de judetul nostru. Este vorba despre Iulia Ștefania Borcan. Aceasta s-a nascut pe 6 octombrie 2004, la București. Este componenta a echipei naționale de tineret a Romaniei,…

- Cu un titlu național și unul de vicecampion național s-au intors acasa atleții de la CSM Raraul Campulung Moldovenesc. Aceștia au participat in zilele de 8 și 9 iulie la Campionatul Național de Seniori și Tineret de la Craiova, iar rezultatele au fost dintre cele mai bune. Talida Sfarghiu a obținut…

- Atleții SCM Bacau, CSM Bacau și CSM Onești au totalizat noua titluri naționale la Seniori, care au fost completate de reușitele inregistrate la Tineret cu ocazia finalei CN de la Craiova Bia, fara rivala O noua finala de Campionat Național, noi performanțe pentru atletismul bacauan. In frunte cu cele…

- Atleta Ioana Colibasanu, de la CSM Constanta, a urcat pe podium si la etapa finala a Campionatului National pentru seniori si tineret, de la Craiova. Antrenata de masa sa, Elena Colibasanu, tanara sportiva a cucerit medalia de aur, devenind campioana nattionala, la tineret, si a obtinut bronzul la seniori…

- Atleta blajeanca Mihaela Blaga (CS Universitatea Alba Iulia) a deveint campioana naționala la tineret și a cucerit medalia de argint la senioare, in cadrul probei de 3000 metri obstacole, la Campionatele Naționale de Atletism pentru seniori și tineret, de la Craiova. Sportiva originara din „Mica Roma”,…

- Astazi debuteaza jocurile Campionatului European Under 19, intrecere organizata de țara noastra, in salile din Pitești și Mioveni. Cinci dintre componentele echipei naționale Under 19 vor evolua din sezonul viitor la Minaur. Este vorba de: Maria Groșan (ea era deja sub contract cu Minaur), Denisa Romaniuc,…

- In perioada 2-4 iunie, Complexul Sportiv de Natație din Otopeni a gazduit intrecerile Cupei Romaniei la inot, la care au participat cei mai buni inotatori ai țarii noastre, la categoriile de varsta Juniori, Tineret și Seniori (Open). Cupa Romaniei a fost un criteriu de calificare pentru Campionatele…

- Naționala de tineret a Moldovei a obținut o victorie in debutul campaniei preliminare pentru Campionatului European, editia 2023-2025. Tricolorii pregatiți de Ștefan Stoica s-au impus, scor 1-3, pe terenul din Gibraltar. Pentru naționala U21 a Moldovei au marcat Ion Borș și Vlad Raileanu in doua randuri,…