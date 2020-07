2Performant, companie românească de tehnologie, anunţă intenţia de a se lista la bursă în a doua parte a anului ”2Performant, companie romaneasca de tehnologie, anunta intentia de listare pe piata AeRo a Bursei de Valori Bucuresti in a doua jumatate a anului 2020. Compania are un potential ridicat de crestere, fiind direct conectata la dezvoltarea comertului online si la evolutia marketingului digital. Pentru aceste industrii, 2Performant a generat de-a lungul timpului peste 5 milioane de tranzactii online in valoare de peste 205 milioane de euro”, arata compania intr-un comunicat. Intermediarul cu care 2Performant colaboreaza in vederea listarii la BVB este Goldring, unul dintre cei mai activi brokeri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O noua companie romaneasca de tehnologie vizeaza listarea pe BVB, in a doua parte a anului Compania romaneasca de tehnologie 2Performant intentioneaza sa se listeze pe piata AeRo a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), in a doua jumatate a anului 2020, potrivit unui comunicat remis presei. "Compania are…

- Compania Wingsrom Flying Quality Products, care pentru 2020 estima sa ajunga la afaceri de 14 milioane de euro, ataca astazi noi piețe, pe fondul pandemiei de COVID-19. Anul trecut, Wingsrom a raportat o cifra de afaceri de 9 milioane de euro. Fondata in primavara lui 2012, inițial ca furnizor strategic…

- Numarul de salariati al companiei TAROM va scadea cu 374 de persoane pana la sfarsitul anului, potrivit unui ordin al ministrului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al operatorului national aerian, publicat in Monitorul…

- Verchere, OMV Petrom: “Carantina a adus o scadere cu 45% a cererii de carburanți, in aprilie. Pentru industria petroliera trimestrul doi va aduce rezultate foarte dure” Compania OMV Petrom a inregistrat in luna aprilie vanzari de benzina si motorina cu 45% mai mici decat in luna similara…

- Compania TAROM introduce astazi zboruri din Bucuresti spre Roma, Milano si retur, potrivit unui anunt postat pe pagina sa de Facebook. „La solicitarea dumneavoastra, am introdus urmatoarele zboruri spre si dinspre Italia cu data de calatorie 26 mai 2020: Bucuresti – Roma – Bucuresti, tarif 208 euro,…

- Companiile pot beneficia de fonduri UE si ajutoare de stat de pana la 1 mld. euro, in urmatoarele doua luni. Sectoarele afectate de criza COVID-19, pe lista de afaceri eligibile Companiile mai au la dispozitie doua luni in care pot beneficia de fonduri europene si ajutoare de stat de pana la 1 miliard…

- Compania TAROM reia zborurile catre Italia, incepand de marti vor fi pentru inceput doua destinatii: Roma, Milano si retur. Cursele vor fi operate in conditii speciale, cu respectarea regulilor impuse de starea de alerta. Dupa cum anunta TAROM, dinspre Romania spre Italia pot calatori cetateni italieni,…

- Toneli, unul dintre cei mai mari producatori de oua din Romania, anunta ca a sistat exporturile si a luat masuri speciale pentru securitatea angajatilor si siguranta alimentelor pe intregul lant de productie. "Realizam ca avem privilegiu sa sustinem piata romaneasca cu unul dintre produsele…