Stiri pe aceeasi tema

- 1848 - In actualul parc Zavoi din Ramnicu Valcea, in fața unei numeroase asistențe, dupa ce s-a citit noua Constituție, un grup de tineri, avandu-l in frunte pe Anton Pann, a intonat pentru prima oara imnul Revoluției pașoptiste „Deșteapta-te, romane”, devenit imnul național al Romaniei, dupa Revoluția…

- Melodia „Desteapta-te Române!" a fost compusa de Anton Pann, iar versurile, de poetul Andrei Muresanu. Piesa a devenit imn national în anul 1990, iar în conformitate cu Legea nr. 99/1998, ziua de 29 iulie a fiecarui an, a fost proclamata…

- Final campanie de primire a cererilor unice de plata, pentru anul 2020. Campania de primire a cererilor unice de plata va continua inca 25 de zile dupa data de 15 iunie, cu penalizari de 1% pe ziua de intarziere din suma totala pe care fermierul urmeaza sa o incaseze. Primirea cererilor unice de plata…

- Evaluarea Naționala este in plina desfașurare. In conditiile speciale impuse de pandemie, elevii din Iasi au susținut proba de Evaluare Nationala la Limba si Literatura Romana. In total, sunt circa 172.500 de absolventi ai clasei a VIII-a din toata tara care pot da acest examen, iar miercuri, se vor…

- La data de 14 iunie 1848, poetul moldovean Vasile Alecsandri a publicat, in revista brașoveana „Foaie pentru minte, inima și literatura”, poezia „Hora Ardealului”, devenita mai tarziu „Hora Unirii”. De menționat ca exista opinia ca poezia „Hora Unirii” sa devina imn național in Romania, avand un…

- Invațamantul gimnazial romanesc incotro? In Romania, cursurile in invațamantul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal raman suspendate, dar se continua invațarea asistata de tehnologie pana in data…

- Platforma unionista Acțiunea 2012 a depus marți, o plangere la Autoritatea Naționala pentru Cetațenie (ANC), Comisia pentru Cetatenie, privind retragerea cetațeniei romane a premierului Republicii Moldova, Ion Chicu, dupa ce acesta a atacat dur Romania intr-o postare pe Facebook, anunța MEDIAFAX.In…

- Fostul ministru al Sanatații, Nicolae Banicioiu, atrage atenția cu privire la bolnavii non-COVID, ignorați sau tratați cu teama in aceasta perioada. Banicioiu a prezentat doua exemple care ridica mari semne de intrebare in ceea ce privește gestionarea acestor cazuri. „Despre aceasta statistica nu se…