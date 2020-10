28 de concurenți la Promo Rally Brașov! Lista participanților Lista de inscrieri pentru prima etapa a sezonului șase Promo Rally powered by Total cuprinde 28 de concurenți amatori și profesioniști. Apropierea zilei de start, prognoza meteo favorabila și, nu in ultimul rand, dorința de competiție au facut ca ezitarile sa dispara și lista de inscrieri sa se actualizeze minut cu minut pana la numarul 28. Avand in vedere ca pana la startul etapei a mai ramas o zi, organizatorii se așteapta ca lista de inscrieri sa se actualizeze și in cursul zilei de sambata. Programul și traseul ales pentru prima etapa permite evoluția pe lumina zilei a 35 de concurenți, a… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

