Autoritațile din Ucraina susțin ca in noaptea de luni spre marți au fost distruse 27 de drone și o racheta balistica lansate de ruși. Totuși, au fost și lovituri care și-au atins ținta, potrivit Sky News.

Sistemele de aparare aeriana din Ucraina au distrus 27 din 30 de drone și o racheta Iskander pe care rușii le-au lansat marți dimineața, au anunțat reprezentanții forței aeriene a Ucrainei pe Telegram, conform mediafax.

Dronele Shahed fabricate de Iran au fost distruse in regiunile sudice, centrale și vestice ale Ucrainei, in timp ce racheta a fost lansata in direcția Krivoi Rog in centrul…