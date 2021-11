Stiri pe aceeasi tema

- "Diplomații noștrii sunt expulzați...Mulți dintre tovarașii mei, 27 de oameni și familiile lor, ne vor parasi pe 30 ianuarie... Ne confruntam cu o grava criza de personal”, a declarat ambasadorul Anatoli Antonov intr-un interviu pentru canalul youtube Soloviev Live. Rusia anunțase ca, din 2016 și pana…

- Vladimir Putin nu a dat curs propunerii de organizare a unor exercitii militare la Marea Neagra, pentru a evita escaladarea tensiunilor cu NATO.Decizia a fost anunțata chiar de președintele rus, intr-un interviu difuzat duminica seara la televiziunea rusa de stat.Putin a spus ca nu vrea sa alimenteze…

- Ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, a declarat ca exista tentative de a distruge relațiile cu Rusia din partea legislatorilor americani. Politologul Pavel Tarusin și-a exprimat viziunea asupra acestei situații intr-o emisiune la Radio Sputnik.

- Rusia a anuntat marti absenta unui progres major in negocierile cu SUA asupra functionarii ambasadelor celor doua tari si nu a exclus posibilitatea agravarii relatiilor dintre Moscova si Washington in viitor, relateaza agentiile de presa EFE, RIA Novosti si Reuters. "Nu pot spune ca am realizat…

- NATO a retras acreditarea a opt membri ai misiunii Rusiei la sediul Aliantei care erau ”ofiteri de informatii rusi nedeclarati”, a anuntat miercuri o oficialitate NATO, potrivit Reuters. ”De asemenea, putem confirma ca am redus la 10 numarul posturilor pe care Federatia Rusa le poate acredita la NATO”,…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a spus ca țara sa intenționeaza sa cumpere un al doilea lot de sisteme de rachete defensive rusești S-400, o mișcare ce ar putea adanci falia dintre Ankara și Washington, aliați NATO, și ar putea atrage noi sancțiuni din partea SUA, scrie Reuters.

- Rusia s-a declarat deschisa unei relansari a cooperarii cu SUA in lupta impotriva terorismului, sambata, cu ocazia comemorarii a doua decenii de la atentatele jihadiste din 11 septembrie 2001 din SUA, informeaza AFP. Ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, a declarat ca Rusia impartaseste…

- Ajutorul militar american acordat Ucrainei ar putea determina Kievul sa se comporte impredictibil si periculos in conflictul din estul acestei tari, a atentionat joi Kremlinul, care si-a exprimat regretul ca, in opinia sa, prietenia americano-ucraineana este motivata de opozitia fata de Rusia, informeaza…